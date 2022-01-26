На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за волн высотой до десяти метров

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На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за волн высотой до десяти метров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 27 января 2022 в акватории Тихого океана, в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ), прогнозируется опасное волнение моря высотой восемь—десять метров, с распространением днём 27 января 2022 года в Берингово море», — говорится в сообщении ведомства.

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