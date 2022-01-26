На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за волн высотой до десяти метров

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за волн высотой до десяти метров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 27 января 2022 в акватории Тихого океана, в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ), прогнозируется опасное волнение моря высотой восемь—десять метров, с распространением днём 27 января 2022 года в Берингово море», — говорится в сообщении ведомства.

Высокие волны ожидаются у берегов в Карагинском и Олюторском районах.

Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение по лавиноопасности.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.