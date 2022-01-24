В Гидрометцентре спрогнозировали приход аномального тепла в Петербург

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В начале недели в Санкт-Петербург придёт оттепель с температурой, превышающей климатическую норму на 8—10 °С. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Северо-Западном федеральном округе очень тёплая погода. Температура будет на 8—10 °С выше нормы», — цитирует РИА Новости прогноз Вильфанда.

Метеоролог сообщил, что в понедельник, 24 января, температура будет колебаться в районе 0...+3 °С, в среду, 26 января, температура понизится и впоследствии вновь вырастет.

«Температурный фон в Санкт-Петербурге будет такой же, как ночью в Сочи в эти дни», — пояснил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Центральной России в выходные.

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