Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве к выходным

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ожидает потепление в конце недели с температурой -2...-4 °С.

«Повышение температуры намечается только к выходным», — приводит ТАСС прогноз метеоролога.

По его словам, ночью 29 и 30 января температура повысится до -5...-7 °С, а днём — до -2...-4 °С.

Вильфанд отметил, что в течение рабочей недели сильных снегопадов 

«На этой неделе в Центральном федеральном округе погода будет достаточно однородная», — резюмировал он, отметив, что сильных снегопадов в течение рабочей недели не ожидается.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что январская норма по осадкам в Москве уже превышена на 14%, а к концу месяца сугробы в городе ещё подрастут — до 50 см.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве в начале недели.

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