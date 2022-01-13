Начался окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье»

Короткая ссылка
Начался окружной этап фестиваля детских и молодёжных творческих коллективов «Театральное Приволжье».
Начался окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье»
  • Gettyimages.ru
  • © deliormanli

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова.

В финале принимают участие 28 спектаклей. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых состоится итоговое голосование жюри.

На фестивале представлены трагедии, комедии, фарсы, драмы, фэнтези, сказки и другие виды и жанры театрального искусства.

В сезоне-2020/21 годов в проекте участвовали 416 коллективов из всех регионов Приволжского федерального округа.

Ранее актриса Валентина Абрамова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе над ролью в спектакле «Без вины виноватые» в театре «Сфера».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить