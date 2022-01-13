Начался окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье»

Начался окружной этап фестиваля детских и молодёжных творческих коллективов «Театральное Приволжье».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова.

В финале принимают участие 28 спектаклей. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых состоится итоговое голосование жюри.

На фестивале представлены трагедии, комедии, фарсы, драмы, фэнтези, сказки и другие виды и жанры театрального искусства.

В сезоне-2020/21 годов в проекте участвовали 416 коллективов из всех регионов Приволжского федерального округа.

Ранее актриса Валентина Абрамова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе над ролью в спектакле «Без вины виноватые» в театре «Сфера».