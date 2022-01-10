Солист Depeche Mode Дейв Гаан рассказал о создании сольного альбома

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Фронтмен группы Depeche Mode Дейв Гаан рассказал о выходе нового сольного релиза — студийного альбома Imposter (Dave Gahan & Soulsavers), который выдержан в эстрадной крунинг-эстетике.

«Идея создания Imposter и работа над ним действительно открыли во мне какие-то новые чакры. Я подумал: «Ничего себе, а я всё еще могу получать удовольствие от занятий музыкой и жить в гармонии со своим голосом!» — сказал музыкант в беседе с «Известиями».

В конце 2021 года Гаан выпустил третью по счёту пластинку с Soulsavers и Ричи Мачином.

Также музыкант признался, что «выгорел» после последнего тура Depeche Mode.

Ранее британский пианист-виртуоз Стивен Ридли, прибывший на гастролями в Санкт-Петербург, признался в беседе с  «Петербургским дневником» о желании проводить в России больше времени.

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