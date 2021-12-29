В Кургане ожидается похолодание до -35 °С

По данным ЦГМС Курганской области, на юге региона 30 декабря ожидается понижение температуры до -35 °С.

Об этом пишет URA.RU.

«Прогноз погоды по Курганской области... 30 декабря 2021 года, ночь: -24...-29 °С, местами по западу -18...-23 °С, местами по югу до -35 °С», — говорится в сообщении.

Днём в регионе может потеплеть до -13 °С, скорость ветра будет достигать 13 м/с.

Наряду с этим в Гидрометцентре сообщили, что днём 31 декабря на территории Удмуртии температура воздуха составит -7...-12 °С, пройдёт небольшой снег, пишет izhlife.ru.

«В новогоднюю ночь ожидается комфортная мягкая погода, температурный фон окажется в пределах -8...-12 °С. Пройдёт небольшой и умеренный снег. Максимальные порывы ветра достигнут 4—9 м/с», — отмечается в прогнозе синоптиков.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сугробах в новогоднюю ночь в Москве.