В Москве покажут советские мультфильмы на зимние темы

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В Москве в новогодние каникулы состоится ретроспектива советских мультфильмов на зимние темы.
В Москве покажут советские мультфильмы на зимние темы
  • © Кадр из мультфильма «Умка». Режиссеры В. Пекарь, В. Попов. 1969 год

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства. Как уточняется, бесплатные показы пройдут в сети кинотеатров «Москино» с 3 по 8 января.

В программу вошли мультфильмы «Снежная королева», «Умка», «Шайбу! Шайбу!», «Дед Мороз и лето», «Щелкунчик».

«В каждом из них сюжет связан с зимой или Новым годом. Показы будут бесплатными, для посещения нужно предварительно зарегистрироваться на событие на сайте «Москино». Там же опубликовано подробное расписание», — объяснила заммэра Наталья Сергунина.

Ранее ОТР сообщало, что в Екатеринбурге открыли Академию Дедов Морозов, выпускники которой помогут главному Деду Морозу доставить 3 тыс. подарков для детей, принявших участие в акции «Ёлка желаний».

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