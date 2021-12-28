В Москве покажут советские мультфильмы на зимние темы

В Москве в новогодние каникулы состоится ретроспектива советских мультфильмов на зимние темы.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства. Как уточняется, бесплатные показы пройдут в сети кинотеатров «Москино» с 3 по 8 января.

В программу вошли мультфильмы «Снежная королева», «Умка», «Шайбу! Шайбу!», «Дед Мороз и лето», «Щелкунчик».

«В каждом из них сюжет связан с зимой или Новым годом. Показы будут бесплатными, для посещения нужно предварительно зарегистрироваться на событие на сайте «Москино». Там же опубликовано подробное расписание», — объяснила заммэра Наталья Сергунина.

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