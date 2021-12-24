Представитель Gem4me рассказала о перспективах мессенджеров

Директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская рассказала о перспективах мессенджеров.

В беседе с ФАН она выразила мнение, что контент в целом и информационные каналы в мессенджерах в частности будут иметь всё большее значение. Пользователям удобно читать новости и развлекательные материалы, не выходя из приложения. Там же можно обсудить полученную информацию.

«Ещё одним плюсом для пользователей является возможность самостоятельно вести собственные каналы, делиться интересной информацией и собирать подписчиков без особых затрат. При этом мессенджеры предоставляют авторам возможность монетизировать свои каналы, что также будет способствовать созданию ещё большего количества каналов с качественным контентом», — считает Бобровская.

Одной из тенденций 2022 года эксперт назвала смену игроков на рынке коммуникационных приложений.

«Для того чтобы привлечь и удержать человека в своём приложении, нужно будет гарантировать ему базовые удобства и сервисы на хорошем уровне, а также стабильную работу», — добавила она.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.