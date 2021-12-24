«Петергоф» представит выставку в честь 350-летия Петра I в нескольких городах России
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Как сообщает ТАСС, об этом заявила генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.
«Концепция будет разработана в ближайшее время. Название мы пока дали «Пространство Петра Великого — пространству России». Города я выбрала Псков, Великий Новгород и Владимир — старые русские города. Это будет выставка только петергофского собрания», — отметила Кальницкая.
Со своей стороны, начальник службы сохранения и изучения памятников культурного наследия «Петергофа» Анна Ляшко рассказала, что предусмотрен смешанный формат выставки — она будет состоять из стендов и подлинных экспонатов из коллекции музея.
Ранее сообщалось, что реставрацию дворца Алфераки в Таганроге планируют завершить к 350-летию со дня рождения Петра I.