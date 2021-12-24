«Петергоф» представит выставку в честь 350-летия Петра I в нескольких городах России

Короткая ссылка
Государственный музей-заповедник «Петергоф» представит выставку в честь 350-летия со дня рождения Петра I в нескольких городах России в 2022 году.
«Петергоф» представит выставку в честь 350-летия Петра I в нескольких городах России
  • © Петергоф
  • vk.com

Как сообщает ТАСС, об этом заявила генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

«Концепция будет разработана в ближайшее время. Название мы пока дали «Пространство Петра Великого — пространству России». Города я выбрала Псков, Великий Новгород и Владимир — старые русские города. Это будет выставка только петергофского собрания», — отметила Кальницкая.

Со своей стороны, начальник службы сохранения и изучения памятников культурного наследия «Петергофа» Анна Ляшко рассказала, что предусмотрен смешанный формат выставки — она будет состоять из стендов и подлинных экспонатов из коллекции музея.

Ранее сообщалось, что реставрацию дворца Алфераки в Таганроге планируют завершить к 350-летию со дня рождения Петра I.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить