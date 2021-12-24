«Петергоф» представит выставку в честь 350-летия Петра I в нескольких городах России

Государственный музей-заповедник «Петергоф» представит выставку в честь 350-летия со дня рождения Петра I в нескольких городах России в 2022 году.

Как сообщает ТАСС, об этом заявила генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

«Концепция будет разработана в ближайшее время. Название мы пока дали «Пространство Петра Великого — пространству России». Города я выбрала Псков, Великий Новгород и Владимир — старые русские города. Это будет выставка только петергофского собрания», — отметила Кальницкая.

Со своей стороны, начальник службы сохранения и изучения памятников культурного наследия «Петергофа» Анна Ляшко рассказала, что предусмотрен смешанный формат выставки — она будет состоять из стендов и подлинных экспонатов из коллекции музея.

Ранее сообщалось, что реставрацию дворца Алфераки в Таганроге планируют завершить к 350-летию со дня рождения Петра I.