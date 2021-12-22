Синоптик Куткевич спрогнозировал снежную погоду в Петербурге в ближайшие дни

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Метеоролог Юрий Куткевич рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. По его словам, мороз в городе задержится, ожидаются сильные снегопады.

Юго-западный ветер усилится, местами порывы будут сильными, уточнил метеоролог в беседе с «Невскими новостями».

Днём 23 декабря станет теплее — -2...-4 °С, однако уже ночью температура опустится до -12...-14 °С.

«Снег, ветер и местами метели. Возможны заносы на дорогах. Вот такая нас ждёт погода завтра и в первую половину пятницы. Дальше зима продолжится. Снегопады прекратятся, но сохранятся морозы от -8 °С до -12 °С. В отдельные ночи температура может опускаться до -17...-20 °С, ветры от юго-западного до западного, умеренные», — добавил Куткевич.

Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь температура воздуха в Челябинске может опуститься до -31 °С.

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