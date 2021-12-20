В Петербурге на поддержку культурных мероприятий в 2021 году выделили более 1 млрд рублей
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Об этом сообщает сайт «Невские новости».
«Город поддержал ещё 25 культурных проектов, 18 фестивалей и конкурсов на сумму 243 млн рублей. Общее финансирование по итогам года превысило 1,1 млрд рублей», — говорится на сайте администрации города.
В общей сложности правительство поддержало более 200 заявок. В их числе — фестиваль «Петроджаз», проект «Детский Петербург онлайн» и инклюзивный театральный проект «Не зря».
В сентябре писатель-фантаст Вадим Панов в беседе с НСН рассказал о значении литературных премий.