В Нижнем Новгороде в период новогодних праздников похолодает до -30 °C

Похолодание до -30 °C ожидается в Нижнем Новгороде в период новогодних праздников.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

«На праздниках жителей Нижнего Новгорода удивит сильный холод: от -11 °C 3 января до -30 °C в канун Рождества», — рассказал руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

Вместе с тем стало известно, что за минувшие сутки в Тюмени выпал 21% месячной нормы осадков, передаёт megatyumen.ru.

Как отмечается, снегоуборочная техника в регионе работает круглосуточно. К работе по ликвидации последствий снегопада за смену были привлечены 456 снегоуборочных машин и 516 дорожных рабочих.

Ранее стало известно, что главная метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала рекордно низкое атмосферное давление в столице 19 декабря. Соответствующие показатели побили рекорд 1996 года.