В Гидрометцентре рассказали об атмосферном давлении в Москве 20 декабря

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В Москве 20 декабря ожидается низкое атмосферное давление на уровне 733 мм ртутного столба. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В 18:00 часов в воскресенье атмосферное давление было совершенно низким — 723 мм ртутного столба. Это связано с тем, что глубокий циклон сел на Москву», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Нормой атмосферного давления в Москве является показатель в 748 мм ртутного столба, уточнил он.

По словам Вильфанда, атмосферное давление в столице начнёт приближаться к норме 21 декабря.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве и Московской области в начале следующей недели.

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