В Гидрометцентре рассказали об атмосферном давлении в Москве 20 декабря
«В 18:00 часов в воскресенье атмосферное давление было совершенно низким — 723 мм ртутного столба. Это связано с тем, что глубокий циклон сел на Москву», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Нормой атмосферного давления в Москве является показатель в 748 мм ртутного столба, уточнил он.
По словам Вильфанда, атмосферное давление в столице начнёт приближаться к норме 21 декабря.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве и Московской области в начале следующей недели.