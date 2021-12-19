В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на материковой части Китая. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 435 км к югу от городского округа Хами.
Очаг залегал на глубине 33 км.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0 к югу от побережья Южно-Африканской Республики.
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