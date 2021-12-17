В Москве 17 декабря ожидается до +1 °С

В столице в пятницу, 17 декабря, прогнозируется облачная погода при температуре до +1 °С, следует из данных Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит -1...+1 °C. Ожидается облачная погода, небольшие осадки, гололедица. Ветер юго-западный, западный, 5—10 м/с. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в столице начнёт повышаться с понедельника, 13 декабря. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.