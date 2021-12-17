В Москве 17 декабря ожидается до +1 °С
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит -1...+1 °C.
Ожидается облачная погода, небольшие осадки, гололедица.
Ветер юго-западный, западный, 5—10 м/с.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в столице начнёт повышаться с понедельника, 13 декабря.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.