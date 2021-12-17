В ряде сёл Якутии отметки термометров опустились до -45 °С

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В ряде сёл Якутии отметки термометров опустились до отметок от -45 °С до -50 °С, сообщается на сайте Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, «на юге, местами в центре на северо-востоке небольшой снег, в центре местами морозные туманы». 

Температура воздуха 18 декабря ночью опустится до -38...-43 °С, днём будет -35...-40 °С, на северо-востоке, на севере ночью и днём -43...-48 °С.

19 декабря ночью -43...-48 °С, днём -38...-43°С, на северо-востоке, в низинах ночью и днём -50...-55°С, на юге, юго-западе, севере, при снеге ночью и днём -27...-32°С.

Ранее сообщалось, что в котельной Олекминска в Якутии произошла авария, два котла из пяти вышли из строя, власти республики контролируют ситуацию.

По данным управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в пятницу, 17 декабря, в городе Олекминск 31 градус мороза.

Также URA.RU сообщало о резком похолодании в Тюменской области.

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