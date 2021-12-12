В МЧС объявили штормовое предупреждение на Камчатке

В акваториях Тихого океана и Берингова моря ожидаются волны высотой до 12 м, объявлено штормовое предупреждение.

По данным регионального управления МЧС, ночью в акватории Берингова моря — Карагинском и Олюторском районах, — а также в акватории Тихого океана, в подрайонах 11311, 11312 (Алеутский муниципальный округ. — RT), ожидается волнение высотой 8—10 м.

В ведомстве отметили, что днём высота волн поднимется до 10—12 м.

Штормовое предупреждение будет действовать до вечера 15 декабря.

Ранее сообщалось, что в Сочи впервые с 2012 года был зафиксирован шторм с силой волн до семи баллов.