МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Сахалина из-за непогоды

В МЧС предупредили жителей 13 районов Сахалинской области о снеге и ветре до 28 м/с 13 декабря.

«На территории Александровск-Сахалинского района, Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского и Поронайского районов, прогнозируется снег местами сильный, ветер 11-16 м/ с, на побережьях 19-24 м/с», — говорится в сообщении регионального управления ведомства.

Жителей Южно-Курильского и Курильского районов 13 декабря ожидают осадки и ветер в пределах 19-24 м/с в первой половине дня и до 25-28 м/с во второй.

Спасатели направили экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию на непогоду в администрации местных муниципалитетов.

В октябре на Сахалине погибли два человека после обрушения кровли из-за сильного циклона.

Уточняется, что первый пострадавший погиб сразу.