В «Москино» пройдут показы фильмов по случаю 100-летия Юрия Никулина
- © кадр из фильма "Двадцать дней без войны"; режиссер – А. Герман / "Ленфильм"
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«В честь 100-летия великого артиста мы подготовили ретроспективу драм, в которых Никулин сыграл главную роль», — заявила гендиректор сети «Москино» Наталья Мокрицкая.
Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Молодёжный», «Салют» и «Полёт».
Ранее пресс-атташе Цирка на Цветном бульваре, внук актёра Юрий Никулин анонсировал в беседе с газетой «Известия» проведение мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Никулина.