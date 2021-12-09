В «Москино» пройдут показы фильмов по случаю 100-летия Юрия Никулина

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В сети кинотеатров «Москино» пройдут показы фильмов с участием народного артиста СССР Юрия Никулина по случаю празднования его 100-летия. Кинопоказы пройдут в период с 14 по 21 декабря.
В «Москино» пройдут показы фильмов по случаю 100-летия Юрия Никулина
  • © кадр из фильма "Двадцать дней без войны"; режиссер – А. Герман / "Ленфильм"

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В честь 100-летия великого артиста мы подготовили ретроспективу драм, в которых Никулин сыграл главную роль», — заявила гендиректор сети «Москино» Наталья Мокрицкая.

Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Молодёжный», «Салют» и «Полёт».

Ранее пресс-атташе Цирка на Цветном бульваре, внук актёра Юрий Никулин анонсировал в беседе с газетой «Известия»  проведение мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Никулина.

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