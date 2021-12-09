В «Москино» пройдут показы фильмов по случаю 100-летия Юрия Никулина

В сети кинотеатров «Москино» пройдут показы фильмов с участием народного артиста СССР Юрия Никулина по случаю празднования его 100-летия. Кинопоказы пройдут в период с 14 по 21 декабря.

© кадр из фильма "Двадцать дней без войны"; режиссер – А. Герман / "Ленфильм"