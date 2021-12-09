В Новосибирске пройдёт выставка алтайского художника Василия Куксы

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В рамках 14-го международного рождественского фестиваля искусств в Новосибирске откроется выставка алтайского художника Василия Куксы.
В Новосибирске пройдёт выставка алтайского художника Василия Куксы
  • ©kuksa.info

Как сообщает ОТР, на мероприятии будет представлено около сотни картин мастера.

Одна из экспозиций будет посвящена Германии. На выставке можно будет увидеть образцы немецкого фарфора, живопись и графику. Кроме того, из Государственного исторического музея специально привезли больше 40 работ российских живописцев.

Ранее стало известно об открытии выставки «Нюрнберг. Начало мира» в Центральном музее Вооружённых сил России.

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