В Новосибирске пройдёт выставка алтайского художника Василия Куксы

В рамках 14-го международного рождественского фестиваля искусств в Новосибирске откроется выставка алтайского художника Василия Куксы.

Как сообщает ОТР, на мероприятии будет представлено около сотни картин мастера.

Одна из экспозиций будет посвящена Германии. На выставке можно будет увидеть образцы немецкого фарфора, живопись и графику. Кроме того, из Государственного исторического музея специально привезли больше 40 работ российских живописцев.

Ранее стало известно об открытии выставки «Нюрнберг. Начало мира» в Центральном музее Вооружённых сил России.