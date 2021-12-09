В Новосибирске пройдёт выставка алтайского художника Василия Куксы
- ©kuksa.info
Как сообщает ОТР, на мероприятии будет представлено около сотни картин мастера.
Одна из экспозиций будет посвящена Германии. На выставке можно будет увидеть образцы немецкого фарфора, живопись и графику. Кроме того, из Государственного исторического музея специально привезли больше 40 работ российских живописцев.
Ранее стало известно об открытии выставки «Нюрнберг. Начало мира» в Центральном музее Вооружённых сил России.