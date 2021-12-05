В МЧС предупредили о непогоде в Камчатском крае

В понедельник, 6 декабря, в акватории Тихого океана у берегов Камчатки прогнозируются волны высотой до 9 м. Об этом рассказали в региональном главке МЧС России.

«В первой половине ночи 6 декабря в акватории Тихого океана, в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ), а также в акватории Берингова моря, в районе 11290, ожидается опасное волнение высотой 8—9 м», — приводит Интерфакс сообщение.

Как уточняется, штормовое предупреждение сохранится до вечера 6 декабря.

Отмечается, что населённым пунктам ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Сочи впервые с 2012 года был зафиксирован шторм с силой волн до семи баллов.