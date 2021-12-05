В МЧС предупредили о непогоде в Камчатском крае

Короткая ссылка
В понедельник, 6 декабря, в акватории Тихого океана у берегов Камчатки прогнозируются волны высотой до 9 м. Об этом рассказали в региональном главке МЧС России.

«В первой половине ночи 6 декабря в акватории Тихого океана, в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ), а также в акватории Берингова моря, в районе 11290, ожидается опасное волнение высотой 8—9 м», — приводит Интерфакс сообщение.

Как уточняется, штормовое предупреждение сохранится до вечера 6 декабря.

Отмечается, что населённым пунктам ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Сочи впервые с 2012 года был зафиксирован шторм с силой волн до семи баллов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить