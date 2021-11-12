Лион Измайлов выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Коклюшкина

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Писатель-сатирик Лион Измайлов выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Виктора Коклюшкина.
Лион Измайлов выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Коклюшкина
  • ©Global Look Press

«Мы с Витей начинали в одно время. Царство ему небесное. Я начинал в 1969 году, он где-то году в 1971-м. И так всю жизнь как-то параллельно шли. Я считаю, что он очень хороший писатель, и повести у него хорошие, и рассказы хорошие», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Со своей стороны, юморист Валерий Пономаренко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что страна потеряла замечательного человека.

«Страна потеряла замечательного сатирика и писателя», — добавил он.

Коклюшкин скончался на 76-м году жизни.

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