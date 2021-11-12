Семён Альтов прокомментировал известие о смерти писателя Виктора Коклюшкина

Писатель-сатирик Семён Альтов рассказал, каким был Виктор Коклюшкин, скончавшийся 12 ноября на 76-м году жизни.

Об этом Альтов рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».

«Неожиданные новости, конечно. Мы виделись не так часто, но взаимное уважение присутствовало всегда. Он замечательный. Я только что уже говорил, что так смешно в каждой фразе, как говорил Витя. Я не знаю, кто ещё умел так делать. Сейчас тех, кто смешит, в стране стало намного больше, но было время, когда было меньше. Но его скрипучий голос, я думаю, долгие годы поднимал настроение граждан нашей страны. Жалко, очень жалко. Смеха будет всё больше и больше, но его скрипучего голоса нам будет не хватать», — сказал Альтов.

Ранее актёр и ведущий Валерий Пономаренко прокомментировал сообщение о смерти Виктора Коклюшкина.