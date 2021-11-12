Во время раскопок в Москве археологи обнаружили артефакт 1878 года
- © Пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы
Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Накладка размером 10×5 см состоит из сплавов цветных металлов, на её поверхности изображён дворец Трокадеро, который построили специально для проведения выставки.
Отмечается, что эксперты проведут реставрацию предмета, а затем передадут его в один из столичных музеев.
Как сообщало ФАН, в апреле в Пересветовом переулке в Москве археологи нашли посуду и аптечные флаконы конца XIX — начала XX века.