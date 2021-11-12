Во время раскопок в Москве археологи обнаружили артефакт 1878 года

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Во время археологических раскопок на улице Сретенке специалисты обнаружили металлическую накладку со Всемирной выставки в Париже, которая проходила в 1878 году.
Во время раскопок в Москве археологи обнаружили артефакт 1878 года
  • © Пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Накладка размером 10×5 см состоит из сплавов цветных металлов, на её поверхности изображён дворец Трокадеро, который построили специально для проведения выставки.

Отмечается, что эксперты проведут реставрацию предмета, а затем передадут его в один из столичных музеев.

Как сообщало ФАН, в апреле в Пересветовом переулке в Москве археологи нашли посуду и аптечные флаконы конца XIX — начала XX века.

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