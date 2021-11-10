В Оренбургской области онлайн-акцию «Ночь искусств» посетили более 80 тысяч человек
Об этом пишет RIA56.
«Абсолютным лидером по количеству виртуальных гостей стал Областной колледж культуры. Его мероприятия посмотрели более 20 тыс. зрителей. На втором месте — областные библиотеки. Публикации «Молодёжки» собрали около 14 тыс. просмотров. Библиотека им. Крупской и Областная полиэтническая детская объединили на своих страницах в социальных сетях по 10 тыс. поклонников акции», — уточнили в областном Министерстве культуры.
Также мероприятия проходили в других учреждениях культуры региона, например в театрах и музеях.
Как ранее сообщала НСН, в Москве в ноябре прошло более 120 онлайн-мероприятий в рамках девятой ежегодной акции «Ночь искусств».