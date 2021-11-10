В Оренбургской области онлайн-акцию «Ночь искусств» посетили более 80 тысяч человек

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В Оренбургской области акцию «Ночь искусств», проходившую в онлайн-формате, посетили более 80 тыс. человек.

Об этом пишет RIA56.

«Абсолютным лидером по количеству виртуальных гостей стал Областной колледж культуры. Его мероприятия посмотрели более 20 тыс. зрителей. На втором месте — областные библиотеки. Публикации «Молодёжки» собрали около 14 тыс. просмотров. Библиотека им. Крупской и Областная полиэтническая детская объединили на своих страницах в социальных сетях по 10 тыс. поклонников акции», — уточнили в областном Министерстве культуры.

Также мероприятия проходили в других учреждениях культуры региона, например в театрах и музеях.

Как ранее сообщала НСН, в Москве в ноябре прошло более 120 онлайн-мероприятий в рамках девятой ежегодной акции «Ночь искусств».

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