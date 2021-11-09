Опрос: треть россиян заявили, что стали хуже засыпать с наступлением осени

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Треть жителей России заявили, что стали хуже засыпать с наступлением осени, говорится в исследовании компании Blue Sleep.
Опрос: треть россиян заявили, что стали хуже засыпать с наступлением осени
  • Pixabay

Об этом сообщает Life.ru.

По словам 48,6% участников опроса, они не заметили особой разницы в количестве и качестве ночного отдыха. Ещё 16,8% респондентов отметили улучшение сна с ранним наступлением темноты.

Как утверждают 69,2% участников исследования, они спят 6 — 8 часов в сутки. Более 8 часов спят 14% россиян, менее 6 часов — 16,8%.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с телеканалом «360» рассказала, как повысить настроение и трудоспособность в осенний период.

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