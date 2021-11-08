Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Свердловской области

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Свердловской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

Местами 8 и 9 ноября возможен ветер с порывами до 15—20 м/с. Также прогнозируются мокрый снег, гололёдные явления.

Отмечается, что людям рекомендуется проявлять осторожность, так как снег может налипать на провода, а из-за ветра с крыш и балконов может упасть шифер.

Также спасатели посоветовали поменять на автомобилях летнюю резину на зимнюю.

Ранее, как сообщал kp.ru, в Санкт-Петербурге к вечеру 8 ноября синоптики обещают мокрый снег, а во вторник, 9 ноября, — заморозки.