В России потушили 25 природных пожаров за сутки

За минувшие сутки лесопожарные службы в России потушили 25 лесных пожаров на площади 276 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

«За прошедшие сутки, 7 ноября, в России лесопожарными силами ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 276 га», — приводит РИА Новости сообщение Авиалесоохраны.

Отмечается, что к полуночи 8 ноября в России действовало семь лесных пожаров на площади 202 га.

Максимальная площадь пожаров зафиксирована в Оренбургской области: там действует два пожара на площади 147 га.

Ранее в «360» сообщалось, что в Магаданской области вспыхнула сухая трава, которая разгорелась на площади 360 га при -20 °C.