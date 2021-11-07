Вильфанд заявил о резком похолодании на юге России с 10 ноября

На юге европейской части России прогнозируется похолодание сразу на 10 °C со среды, 10 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В континентальных районах Краснодарского края ...в среду будет резкое понижение: с +15...+20 °C она понизится на 10 °C . Будет уже +9...+12 °C », — передаёт ТАСС прогноз Вильфанда.

По его словам, ночная температура опустится там до -1 °C в ночь на четверг, 11 ноября.

«В Симферополе в степной зоне ... со среды — +10...+12 °C, ночные температуры — -1...+2 °C», — отметил метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали приход лёгких морозов в Москву на грядущей неделе.