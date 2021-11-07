В России потушили 12 лесных пожаров за сутки

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За минувшие сутки лесопожарные службы в России потушили 12 природных пожаров на площади 1843 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

«За прошедшие сутки, 6 ноября, в России лесопожарными силами ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 1843 га», — приводит РИА Новости сообщение Авиалесоохраны.

Отмечается, что к полуночи 7 ноября в России действовало пять лесных пожаров на площади 62 га.

Максимальная площадь пожаров зафиксирована в Республике Башкортостан: там действует один пожар на площади 24 га.

Ранее в «360» сообщалось, что в Магаданской области вспыхнула сухая трава, которая разгорелась на площади 360 га при -20 °C.

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