В России потушили 12 лесных пожаров за сутки
«За прошедшие сутки, 6 ноября, в России лесопожарными силами ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 1843 га», — приводит РИА Новости сообщение Авиалесоохраны.
Отмечается, что к полуночи 7 ноября в России действовало пять лесных пожаров на площади 62 га.
Максимальная площадь пожаров зафиксирована в Республике Башкортостан: там действует один пожар на площади 24 га.
Ранее в «360» сообщалось, что в Магаданской области вспыхнула сухая трава, которая разгорелась на площади 360 га при -20 °C.