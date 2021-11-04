Спасатели предупредили о штормовом ветре в Свердловской области

Спасатели предупредили о сильном снегопаде и штормовом ветре в Свердловской области в пятницу, 5 ноября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

Местами возможны порывы ветра до 19 м/с, мокрый снег, гололёдные явления.

«В связи с прогнозируемыми погодными явлениями возможно налипание мокрого снега на провода, что может привести к нарушению энергоснабжения», — отметили в ведомстве.

Автомобилистам рекомендуют не оставлять машины у деревьев и рекламных щитов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.