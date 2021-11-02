Вильфанд рассказал о «радиационном тумане» в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что наблюдаемое в российской столице погодное явление называется «радиационным туманом», но это не имеет отношения к радиоактивности. Об этом пишет РБК. 
Вильфанд рассказал о «радиационном тумане» в Москве
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Он рассказал, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счёт «выделения длинноволновой радиации». 

«Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха», — отметил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы на фоне тумана было задержано или отменено 205 рейсов.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, когда рассеется туман над Москвой.

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