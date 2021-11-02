Вильфанд рассказал о «радиационном тумане» в Москве
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
Он рассказал, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счёт «выделения длинноволновой радиации».
«Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха», — отметил Вильфанд.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы на фоне тумана было задержано или отменено 205 рейсов.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, когда рассеется туман над Москвой.