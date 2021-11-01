Президентский фонд культурных инициатив открыл приём заявок на новый конкурс
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Об этом пишет интернет-газета «Взгляд».
Отмечается, что заявки через информационную систему фонда могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.
Заявки принимаются до 20 января 2022 года.
Общий фонд грантового конкурса — порядка 4 млрд рублей. Средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.
Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги конкурса грантов на реализацию социальных инициатив 2021 года.