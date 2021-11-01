Президентский фонд культурных инициатив открыл приём заявок на новый конкурс

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Президентский фонд культурных инициатив начал заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.
Президентский фонд культурных инициатив открыл приём заявок на новый конкурс
  • Pixabay

Об этом пишет интернет-газета «Взгляд».

Отмечается, что заявки через информационную систему фонда могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

Заявки принимаются до 20 января 2022 года.

Общий фонд грантового конкурса — порядка 4 млрд рублей. Средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги конкурса грантов на реализацию социальных инициатив 2021 года.

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