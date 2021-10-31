В России потушили восемь лесных пожаров за сутки

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Лесопожарные службы в России за сутки потушили восемь природных пожаров на площади 289 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

«За прошедшие сутки, 30.10.2021, в России лесопожарными силами ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 289 га», — приводит РИА Новости сообщение Авиалесоохраны.

Отмечается, что к полуночи 31 октября в России действовало десять лесных пожаров на площади 2552 га.

Максимальная площадь пожаров зафиксирована в Приамурье: там действует один пожар на площади 1500 га.

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии России назвало наводнения, лесные пожары и аномальную жару основными климатическими угрозами для страны.

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