В ЯНАО предупредили о похолодании до -20 °С

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Синоптики дали прогноз на предстоящие выходные в Ямало-Ненецком автономном округе.
В ЯНАО предупредили о похолодании до -20 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

В субботу, 30 октября, ожидается преимущественно облачная погода. Днём -6...-11 °С, ночью до -17 °С.

В воскресенье, 31 октября, похолодает до -14 °С, ночью до -20 °С. Местами метели.

Порывы ветра могут достигать 21 м/с. Средняя скорость ветра составит 13 м/с.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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