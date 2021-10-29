В ЯНАО предупредили о похолодании до -20 °С

Синоптики дали прогноз на предстоящие выходные в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

В субботу, 30 октября, ожидается преимущественно облачная погода. Днём -6...-11 °С, ночью до -17 °С.

В воскресенье, 31 октября, похолодает до -14 °С, ночью до -20 °С. Местами метели.

Порывы ветра могут достигать 21 м/с. Средняя скорость ветра составит 13 м/с.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.