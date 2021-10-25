В Самарской области объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра

По данным Приволжского УГМС, в Самарской области 25 октября порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Об этом сообщает sova.info.

В понедельник, 25 октября, в регионе будет облачная и дождливая погода с северо-западным ветром (13 м/с), местами по области его порывы могут достигать 18 м/с. Днём воздух прогреется до +7 °С.

Из-за сильного ветра в регионе объявили «жёлтый» уровень опасности.

В ночь на вторник, 26 октября, осадки прекратятся, ветер стихнет. Температура опустится до -7 °С. Днём — без дождя, ветер юго-западный, до 10 м/с. Температура +7 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются метель и порывы ветра до 18 м/с.