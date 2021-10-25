В ХМАО ожидается похолодание 25 октября
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
«Местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью в отдельных районах туман, гололёдные явления. Температура ночью до -4 °С, местами по северной половине округа до -11 °С, днём +1...+6 °С, по северной половине 0...-5 °С», — говорится в сообщении Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, 26 и 27 октября также ожидаются снег и метель. Температура ночью может опускаться до -11 °С.
Как ранее сообщало «Крыминформ», синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Крыму.