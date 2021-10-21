Тишковец предупредил о штормовом ветре в Москве 21 октября

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Штормовой ветер со скоростью до 21 м/с ожидается в Москве 21 октября. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Тишковец предупредил о штормовом ветре в Москве 21 октября
  • РИА Новости

«Завтра Центральная Россия и Москва окажутся под влиянием холодного атмосферного фронта, и его прохождение вызовет очень сильный ветер, его порывы будут достигать 15—20 м/с, а в середине дня, около 15:00, в Москве может достигнуть до 21 м/с», — приводит РИА Новости слова Тишковца. 

По его словам, штормовым ветром в столице можно считать порывы, которые достигают 15 м/с и более.

«Ещё за счёт постройки может быть эффект аэродинамической трубы, и ветер может быть сильнее прогнозируемого, так что могут падать рекламные щиты, деревья», — предупредил Тишковец.

Ранее стало известно, что за сутки в Москве выпало 10% месячной нормы осадков.

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