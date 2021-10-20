В Роскачестве рассказали, как определить фейковые отзывы о товарах и услугах

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Аналитик-исследователь по тестированию цифровых продуктов Роскачества Георгий Тарачев рассказал, как определить фейковые отзывы о товарах и услугах.
В Роскачестве рассказали, как определить фейковые отзывы о товарах и услугах
  • Pixabay

«Есть некоторые критерии, на которые обязательно надо обращать внимание. Если человек их знает, то ему будет гораздо проще найти настоящий, а не фейковый комментарий. Например, если вы видите, что много отзывов написано за один или два дня, а перед этим есть значительный перерыв, то, скорее всего, это заказанный копирайтерам пакет», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, у настоящих отзывов есть случайный разброс по дате.

Как отметил Тарачев, нередко фейковые отзывы имеют одинаковый размер и стилистику, а реальные различаются и по размеру, и по содержанию.

В фейковых комментариях могут встречаться формулировки «убедитесь сами», «самая лучшая компания», «попробуйте — и сами всё поймёте». По мнению эксперта, реальные отзывы содержат больше деталей.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как определить телефонных мошенников.

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