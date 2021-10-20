Ливанов выразил соболезнования в связи со смертью Евграфова

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Актёр Василий Ливанов выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Виктора Евграфова, с которым они снимались в фильмах о приключениях Шерлока Холмса.
Ливанов выразил соболезнования в связи со смертью Евграфова
  • © Киностудия Самарафильм / YouTube

«Соболезнования близким его. Он положительный человек был», — заявил Ливанов в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил артист, Евграфов был очень профессионален в своём каскадёрском деле, его актёрские данные также были хороши.

«В картине «Шерлок Холмс» ему помогал над созданием образа профессора Мориарти выдающийся артист Олег Даль, который озвучил Евграфова», — цитирует Ливанова «Вечерняя Москва».

Актёр Виктор Евграфов, сыгравший роль профессора Мориарти в фильме про Шерлока Холмса, умер в возрасте 73 лет.

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