Бузова заявила, что желает завести детей

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Телеведущая Ольга Бузова заявила, что хочет завести детей.
Бузова заявила, что желает завести детей
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Моя главная роль ещё не сыграна, причём не только на сцене, не только в кино, но и в жизни. Я никогда не была в роли мамы, я ещё этого чуда не испытала. Я давно готова. В 22 я думала, что в 25 у меня уже будет ребёнок. Я не скрываю, я хотела и хочу детей», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, просто так получается, что этого не происходит. Как отметила Бузова, она спокойно к этому относится, но знает, чего хочет, и уверена, что у неё это будет.

Ранее сообщалось, что МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин».

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