Ольга Бузова назвала самую дорогую песню в своей карьере

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Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о стоимости создания своих песен и назвала ту, которая потребовала больше финансовых вложений, чем все остальные.
Ольга Бузова назвала самую дорогую песню в своей карьере
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Бывает, что и порядка миллиона рублей. Самая дорогая, кстати, моя песня (никогда этого не говорила) «Принимай меня». То есть это самая дорогая песня за всю мою карьеру», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам артистки, трек стоил более миллиона рублей — только за музыку, без учёта постобработки и продвижения.

Ранее сообщалось, что МХАТ имени Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин».

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