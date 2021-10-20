Ольга Бузова назвала самую дорогую песню в своей карьере

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о стоимости создания своих песен и назвала ту, которая потребовала больше финансовых вложений, чем все остальные.

«Бывает, что и порядка миллиона рублей. Самая дорогая, кстати, моя песня (никогда этого не говорила) «Принимай меня». То есть это самая дорогая песня за всю мою карьеру», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам артистки, трек стоил более миллиона рублей — только за музыку, без учёта постобработки и продвижения.

Ранее сообщалось, что МХАТ имени Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин».