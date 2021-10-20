Ольга Бузова назвала самую дорогую песню в своей карьере
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- РИА Новости
«Бывает, что и порядка миллиона рублей. Самая дорогая, кстати, моя песня (никогда этого не говорила) «Принимай меня». То есть это самая дорогая песня за всю мою карьеру», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».
По словам артистки, трек стоил более миллиона рублей — только за музыку, без учёта постобработки и продвижения.
Ранее сообщалось, что МХАТ имени Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин».