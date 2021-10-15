Бутусов рассказал о подготовке концертной программы к своему юбилею

Музыкант Вячеслав Бутусов накануне своего 60-летия, а также концертов в Санкт-Петербурге (23 октября) и Москве (6 ноября) рассказал, в какой атмосфере проходила подготовка к праздничным мероприятиям.

В интервью «Известиям» музыкант рассказал, что из-за пандемии подготовка заняла более двух лет, но многое удалось успеть благодаря карантину.

«Вначале речь шла о премьере пластинки «Аллилуйя» и одноимённой программы, теперь подоспел юбилей, или, лучше сказать, круглая дата — моё 60-летие. Бульдозер времени всё сжимает, и вот уже приближается 40-летие «Наутилуса», и мы должны успеть отметить и его. В общем, чем дольше человек живёт, тем больше всяких эпохальных дат», — сказал Бутусов.

Он, в частности, рассказал, что в рамках концертов зрители увидят большой проект со сложной сценографией.

«К сожалению, мы покажем программу пока только в Москве и Питере. Не знаю, может быть, в дальнейшем это будет возможно и в других городах, но сейчас это очень энергозатратная вещь», — добавил артист.

Ранее скрипачка заслуженная артистка России Мария Сафарьянц в беседе с Nation News рассказала об интересе к русской музыке за рубежом.