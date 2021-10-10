АР: новый поток лавы на острове Пальма вызвал новые разрушения

Сход нового потока лавы из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма спровоцировал новые разрушения, где более тысячи зданий уже были повреждены расплавленными горными породами.

Об этом сообщает Associated Press. Новый поток лавы спровоцировало частичное обрушение вулканического конуса: расплавленная горная порода последовала вниз по хребту Кумбре-Вьеха к западному берегу острова и к океанскому берегу, откуда эвакуировали людей. Полиция разрешила местным жителям, чьи дома находятся под угрозой разрушения, позже забрать свои личные вещи. По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями Европейского союза, на острове было разрушено 1186 зданий, более 400 га территории покрыты лавой. Извержение вулкана неподалёку от населённого пункта Эль-Пасо началось 19 сентября. Эвакуированы порядка 6 тыс. местных жителей.