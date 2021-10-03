Вильфанд заявил о завершении бархатного сезона на курортах России

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Море на курортах Краснодарского края и Крыма остыло до +16...+20 °C, бархатный сезон можно считать завершённым, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К сожалению, на юг европейской части России поступают холодные воздушные массы, и бархатный сезон можно считать завершившимся», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, долго находиться в море при текущих температурах уже сложно.

Он уточнил, что температура воздуха днём в Краснодарском крае и Крыму ещё комфортная.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что осенью большинство россиян (29%) предпочитают отдыхать на курортах Крыма.

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