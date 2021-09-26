Российский фильм «Ничья» получил приз на международном кинофестивале

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Отечественная дебютная драма Лены Ланских «Ничья» была удостоена главного приза в рамках конкурса «Новые режиссёры» на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

«Очень благодарны творческой команде, продюсерам фильма за их труд и с нетерпением ждём картину на экранах страны. Успех нашего дебютного кино говорит о высоком уровне проектов и, безусловно, является ориентиром, а также примером для начинающих кинематографистов», — отметила глава Минкультуры России Ольга Любимова.

Российская кинолента рассказывает о жизни 14-летней девочки, которая вынуждена скрывать, что родила ребёнка. Фильм также участвовал в конкурсной программе отечественного фестиваля «Кинотавр».

В Сочи ранее назвали лауреатов 32-го кинофестиваля — главный приз достался драме Николая Хомерики «Море волнуется раз».

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