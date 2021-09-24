Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в выходные

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В Приволжском УГМС рассказали о погоде в Самарской области в выходные.
Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в выходные
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщает sova.info, в ночь на субботу, 25 сентября, ненастная погода продолжится с ветром и дождём. Температура воздуха — до +6 °С.

Днём облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, +16 °С. Ветер юго-восточный, до 12 м/с.

В ночь на воскресенье, 26 сентября, ожидается облачная и туманная погода, +4 °С. Днём — до +16 °С. Ветер северо-восточный, 5—10 м/с.

Ранее педиатр-иммунолог, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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