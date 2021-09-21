Аппарат братьев Люмьер представят на выставке в Казани

В Казани с 23 по 27 сентября состоится выставка, посвящённая зарождению анимации и кинематографа. На мероприятии организаторы представят аппарат родоначальников кино братьев Люмьер.

Об этом сообщает ФАН.

«В Казани ещё не демонстрировались праксиноскоп-театр, изобретённый отцом анимации Эмилем Рейно, и кинора — аппарат знаменитых родоначальников кино братьев Люмьер», — сообщают организаторы выставки.

Выставка «Пресинема» пройдёт с 23 по 27 сентября в зале «Манеж». На ней будет представлено более 100 уникальных приборов XIX—XX веков, которые привели к созданию кино.

Ранее ОТР сообщил, что в Самаре начал работу парафестиваль «Театр — территория равных возможностей».