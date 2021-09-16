В Оренбургской области пройдёт более 300 мероприятий в рамках Аксаковских дней

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Началась межрегиональная культурно-просветительская акция «Аксаковские дни в Оренбуржье», посвящённая 230-летию со дня рождения Сергея Аксакова. Программа предусматривает более 300 мероприятий в режиме онлайн и офлайн.
В Оренбургской области пройдёт более 300 мероприятий в рамках Аксаковских дней
  • ©wikipedia

Об этом сообщает RIA56.

В частности, запланированы мастер-классы, выставки, викторины, чтения, беседы, экскурсии.

Центральное мероприятие — церемония вручения Областной литературной премии имени Аксакова.

Фотохудожник Сергей Жданов 24 сентября представит авторский проект «Аксаковские зеркала» в Выставочном зале музея изобразительных искусств, а 27 сентября Камерный оркестр областной филармонии представит музыкальную сказку «Аленький цветочек».

Ранее «Невские новости» сообщали, что у памятника писателю Сергею Довлатову в Санкт-Петербурге установили фигуру собаки.

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