В Оренбургской области пройдёт более 300 мероприятий в рамках Аксаковских дней
- ©wikipedia
Об этом сообщает RIA56.
В частности, запланированы мастер-классы, выставки, викторины, чтения, беседы, экскурсии.
Центральное мероприятие — церемония вручения Областной литературной премии имени Аксакова.
Фотохудожник Сергей Жданов 24 сентября представит авторский проект «Аксаковские зеркала» в Выставочном зале музея изобразительных искусств, а 27 сентября Камерный оркестр областной филармонии представит музыкальную сказку «Аленький цветочек».
Ранее «Невские новости» сообщали, что у памятника писателю Сергею Довлатову в Санкт-Петербурге установили фигуру собаки.