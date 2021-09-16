Метеоролог допустил возвращение бабьего лета в Центральную Россию
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова.
По его словам, затяжное похолодание в Центральной России продлится семь-десять дней и будет этапным. Сейчас проходит первый этап со снижением температуры до отметок +7...+8 °C, а второй этап начнётся в конце недели, придут первые заморозки.
«Центральный регион России захлестнут масштабные и продолжительные сильные туманы. Кульминацией третьего этапа станет осенний шторм, который разыграется в областях средней полосы России в начале следующей недели. Сильный северо-восточный ветер спровоцирует понижение температуры до +4...+6 °C. Климатическую картину дополнят продолжительные осадки. По завершению продолжительного похолодания прогнозируется стабилизация погодных условий и повышение температурного фона. Не исключено, что нас ждёт бабье лето, которое принесёт нам антициклон», — заключил Старков.
Ранее URA.RU со ссылкой на ЦГМС по Курганской области сообщило, что с 17 по 19 сентября в регионе ожидаются заморозки до -2 °С.