Метеоролог допустил возвращение бабьего лета в Центральную Россию

Похолодание в Центральном регионе России продлится до третьей декады сентября, после чего возможно наступление бабьего лета.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова.

По его словам, затяжное похолодание в Центральной России продлится семь-десять дней и будет этапным. Сейчас проходит первый этап со снижением температуры до отметок +7...+8 °C, а второй этап начнётся в конце недели, придут первые заморозки.

«Центральный регион России захлестнут масштабные и продолжительные сильные туманы. Кульминацией третьего этапа станет осенний шторм, который разыграется в областях средней полосы России в начале следующей недели. Сильный северо-восточный ветер спровоцирует понижение температуры до +4...+6 °C. Климатическую картину дополнят продолжительные осадки. По завершению продолжительного похолодания прогнозируется стабилизация погодных условий и повышение температурного фона. Не исключено, что нас ждёт бабье лето, которое принесёт нам антициклон», — заключил Старков.

Ранее URA.RU со ссылкой на ЦГМС по Курганской области сообщило, что с 17 по 19 сентября в регионе ожидаются заморозки до -2 °С.